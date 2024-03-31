О том, что удар «второй армии мира» угодил в жилую застройку, расположенную в Шевченковском районе данного города, пишет «НБН», ссылаясь на подробные сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале мэра Харькова Игоря Терехова.

В соответствии с уточненной информацией, которой располагает мэр Терехов, вследствие вчерашнего обстрела Харькова со стороны оккупантов, зафиксированы ранения различной степени тяжести у двух гражданских особ.

Кроме того, в результате российской атаки частично разрушены составляющие многоквартирного жилого дома — в постройке выбиты оконные проемы и стекла, а также повреждены внешние конструктивные элементы. Помимо этого, вылетали окна и в общеобразовательном учебном заведении, расположенном поблизости от места «прилета».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Гуменюк рассказывала об особенностях ночной атаки РФ 30 марта и сообщала о последствиях на Одесчине и Херсонщине.