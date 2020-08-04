Ксения Собчак о скандальном клипе Светланы Лободы и реакции на него в сети: «Люди разоблачают себя сами»

Ксения Собчак

В конце прошлой недели состоялась премьера клипа Светланы Лободы и Pharaoh на трек Boom Boom, который вызвал бурную реакцию в сети: видео собрало почти 300 тысяч дизлайков в YouTube (против 130 тысяч лайков), а пользователи соцсетей лишь подтвердили справедливость этой статистики. Многие поклонники певицы писали ей в инстаграме, что разочарованы, а музыкальные критики не скупились на негативные комментарии в фейсбуке. Мимо хайпа вокруг скандального видео не прошла и Ксения Собчак, которая снялась в нем вместе с Екатериной Варнавой, Лолитой Милявской и другими.

Ксения Собчак

Ксения начала свой пост с перевода цитаты французской писательницы Симоны де Бовуар, чей текст появляется в первый кадрах клипа Лободы.Специально для вас сделала перевод текста в начале клипа. “Понятие гармонии — одно из ключевых в понимании женской вселенной: оно предполагает совершенство без лишних движений, незамедлительное обоснование смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем существующем…”. Клип рассказывает нам собственно про то, как малейший выход женщин в дисгармоничное (с т зр мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского, понимания «женственного» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— написала Собчак.

Александр Гудков и Ксения Собчак

Креативным продюсером клипа Boom Boom выступил Александр Гудков, которого Ксения похвалила за провокацию.Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность, необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного. И что вы думаете? Все это тут же и демонстрируют мужчины, но уже на просторах фейсбука. В этом и гениальность провокаций @gudokgudok. Люди разоблачают себя всегда сами. Им просто нужно немножечко помочь. Этот принцип, Саш, обьединяет нас сильнее кровных уз. За что я люблю тончайший и умнейший постмодернистский стеб Гудкова? За то, что кроме эстетства у него всегда «сеанс магии с последующим разоблачением». Работает безотказно. 1) Пишешь вначале текст Симоны де Бовуар (это словосочетание уже большинству нужно гуглить). 2) Не просто пишешь, а на французском (поймет только Познер и Галкин, но Познер в отпуске, а Галкин занят домашними делами). 3) Ждешь когда «разгневанные мужчины» начнут «судить» и называть это «пошлостью» и «вульгарностью» уже в реальной жизни, а не только в клипе. Получаешь — 5 млн просмотров за три дня и море обсуждений, восхищений и публичных разоблачений чужой глупости. Спасибо, за то, что сделали меня частью этого прекрасного фем-манифеста,— заключила Ксения.

Видео из инстаграма Ксении Собчак

По материалам: www.spletnik.ru