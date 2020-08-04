Орландо Блум вспомнил свою первую встречу с Кэти Перри: «Она меня поразила»

Орландо Блум и Кэти Перри

С американской певицей Кэти Перри знаменитый голливудский актер Орландо Блум познакомился в 2016 году на церемонии вручения премий «Золотой глобус». В новом интервью изданию Mirror Блум вспомнил о том моменте, когда впервые лично встретился с Перри, и рассказал, что она произвела на него сильное впечатление.

Итак, я стоял на сцене и смотрел на публику, и она была там, просто сидела среди толпы людей. Я помню, что она была одета в красивое розовое платье. Тогда я подумал: «Вау, я думаю, что это Кэти Перри»,

— рассказал он.

После этого он направился прямо к столу, за которым она сидела.

Она сидела за столом рядом с Дензелом Вашингтоном, которому только что доставили коробку с гамбургерами. Когда я это увидел, я спросил его: «Эй, приятель, могу я взять один?». Он ответил, что, конечно, я могу это сделать. Так что я взял гамбургер и подмигнул Кэти,

— поделился Блум.

На афтепати премии актер и певица уже познакомились получше и болтали и танцевали вместе. Вскоре после этого они стали встречаться, и даже временное расставание не разрушило их отношения.

Сейчас 35-летняя Перри и 43-летний Блум готовятся к рождению первого общего ребенка — уже давно известно, что у пары родится дочь. Ждать появления малышки на свет счастливой паре осталось недолго — Кэти находится на последних неделях беременности. По сообщениям инсайдеров, влюбленные с нетерпением ждут, когда их семья станет больше, а Орландо особенно взволнован от того, что у него будет дочь (у актера также есть девятилетний сын Флинн от предыдущего бракак с Мирандой Керр).

Я очень взволнован. Мне нравится быть отцом Флинна, и я очень рад, что в эти действительно необычные времена на свет появится еще один маленький ребенок. Это будет новым во многих отношениях, поэтому я действительно очень воодушевлен этой следующей главой в своей жизни, как и Кэти. И Флинн очень рад тому, что у него появится младшая сестра,

— признался актер.

Он добавил, что они с Кэти рассматривали возможность домашних родов, но пока не приняли окончательного решения.

По материалам: www.spletnik.ru