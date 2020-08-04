Продюсер Нателла Крапивина рассказала в интервью о Светлане Лободе, скандале с клипом Boom Boom и запретных темах

Светлана Лобода и Нателла Крапивина

В сети продолжаются разговоры о клипе Светланы Лободы и рэпера Фараона Boom Boom — прошло пять дней после премьеры, но число просмотров видео растет вместе с количеством участников дискуссии о нем. Одни обвинили авторов Boom Boom в пошлости, а другие назвали клип феминистским манифестом. О реакции публики на клип, экспериментах Светланы Лободы и запретных темах издание «Сноб» поговорило с продюсером певицы Нателлой Крапивиной.

О «новой этике»

У меня неоднозначное отношение к «новой этике» и всем ее последствиям. Мы так стремились к демократии, что пришли к искаженной толерантности, когда каждое твое слово можно использовать против тебя — неважно, в каком контексте ты его произнес. Невозможно разобраться, какие темы сегодня доступны для обсуждения, а какие нет.

Нателла Крапивина

О Светлане Лободе

Света — страшный экспериментатор, зачастую я не согласна с ее выбором, на что можно пойти, а на что нет, но именно за это я ее и уважаю. Только уверенный в себе человек готов менять повестку, делать что-то, что разрывает шаблоны и противоречит огромному количеству удобного и благонадежного контента, которого ждет аудитория.

Светлана Лобода в кадре из клипа Boom Boom

О работе с Александром Гудковым

Работая над песней Boom Boom с Сашей Гудковым, человеком провокационным и талантливым — а он всегда ходит по краю и говорит то, о чем другие боятся даже подумать, — мы отдавали себе отчет в том, что клип вызовет резонанс. Но нас это не пугало. Такие люди нам и нужны, с ними интересно взаимодействовать.

О женщинах и обвинениях в неэтичности

Что же касается обвинений в неэтичности, то я просто не понимаю, о чем идет речь. Песня жестко, но правдиво высвечивает ситуацию, которая есть сегодня. Множество молодых женщин из разных социальных слоев ради самореализации вынуждены потакать желаниям мужчин. Мы по-прежнему живем в мире мужчин, где у женщин вроде бы и появилось гораздо больше прав, но все равно сами они во многом до сих пор чувствуют себя чужими игрушками.

О личных запретных темах для шуток

Религия, дети, ставшие жертвами преступлений, — таких тем много. Хотя опять же все зависит не от шутки, а от конкретного момента, от того, как это прозвучало и кто это произнес. Вокруг нас огромное количество людей, которые никак не могут быть экспертами в той или иной области, но почему-то являются лидерами мнений. Сложно обозначить список тем и нюансы, которые нельзя обыгрывать шутливо, каждый определяет их сам.

О детях и возрастном цензе

Мы корректно проставляем возрастной ценз 18+, наша целевая аудитория — не дети. Хотя, конечно, они все равно нас слушают. Нельзя учесть интересы всех. Ты не можешь быть котенком, на которого никто не покажет пальцем и не поставит дизлайк. Мы живем в другое время, сегодня много свободы. Когда меня спрашивают: «Как же так, как вы можете петь про бум-бум, если вас слушают дети?», мне хочется ответить: «Ребята, дети слушают артистов, которые откровенно используют обсценную лексику или пропагандируют наркотики, и вы не можете их от этого защитить».

О съемках клипа Boom Boom

Мы хотели собрать наиболее ярких девушек с самыми разными пластами аудитории, лидеров мнений в своих возрастных и социальных группах… Снимали двое суток: долгий грим, примерки, хореография… Так, например, Катя Варнава не только снялась в одной из ролей, но и разрабатывала движения, присутствовала на протяжении всех съемок. Лолита провела огромное количество времени в латексном комбинезоне, и одно это дорогого стоит. Варя Шмыкова — моя любимейшая актриса, я ее обожаю, мечтаю снять в своем новом фильме.

О свободе и теме секса

Люди действительно осторожны с разговорами о сексе. Это сложная тема, с ней нужно быть деликатными — многие люди к ней не готовы. Когда кто-то пытается быть свободным и раскрепощенным, визуализировать запретное, конечно, его могут подвергнуть жесточайшей критике. Но кто-то же должен это делать. Кто-то должен брать на себя такую ответственность. Мы живем в XXI веке, мы хотим вырастить поколение свободных людей. Мы хотим, чтобы эти свободные люди имели право выбора: с кем им быть, кого любить, с кем заниматься сексом. В жизни вне запретов нет ничего плохого. Другое дело, что лишь образованный человек будет умело пользоваться такой свободой.

По материалам: www.spletnik.ru