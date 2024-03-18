Как информирует «НБН», в материале Shephard Media говорится, что Бельгия намерена передать Украине очередной пакет военной помощи. Его стоимость будет достигать 412 миллионов евро.

Как известно, кроме многоцелевых бронированных автомобилей LMV в количестве 300 единиц, Бельгия передаст Украине также и минные тралы.

В обнародованном сообщении говорится, что «новая инициатива военной помощи, которая реализуется Бельгией и Нидерландами, стала частью сотрудничества BELEUX, целью которой является повышение военного потенциала Украинского государства».

Издание также пишет, что Бельгия обеспечит базовую подготовку, а Нидерланды – обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов. Помимо прочего Бельгия готова оказать Украинскому государству военную помощь на общую сумму 611 миллионов евро на протяжении 2024 года. Приблизительно половины такой суммы были выделены на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что главы МИД ЕС поддержали выделение Украине пяти миллиардов евро в 2024 году на военную помощь.