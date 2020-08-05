«Что же я наделал»: новые подробности суда над Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходят слушания по делу 56-летнего актера Михаила Ефремова, который стал участником ДТП со смертельным исходом. Актер, который через несколько дней после аварии записал видеообращение, в котором покаялся за содеянное и попросил прощения у родных 57-летнего погибшего Сергея Захарова, теперь свою вину не признает. В суде он заявил, что не может ее признать, так как ничего не помнит. Однако свидетели, также дававшие сегодня показания, утверждают, что актер признался, что был за рулем своего автомобиля.

Так, сотрудник ДПС Павел Маркиянов, прибывший на место аварии, рассказал, что Ефремов не отрицал, что именно он управлял своим автомобилем.

Ефремов неоднократно мне признался, что это он был за рулем. Ему был задан вопрос: «Вы управляли транспортным средством?» — «Да, я». «Вы выпивали?» — «Да, я»,

— пересказал он диалог с Ефремовым.

Маркиянов также отметил, что актер подтвердил, что в машине он был один. То же самое говорят и очевидцы случившегося.

По словам Маркиянова, его коллега предложил актеру пройти медицинское освидетельствование (позже в крови Ефремова были обнаружены большая доза алкоголя и следы наркотиков).

«Дурак, что же я наделал, зачем я же напился!». Эту фразу Ефремов повторил более пяти раз. Он даже пытался пройти к пострадавшему Сергею Захарову. Мне пришлось его отвести подальше и изолировать от людей,

— рассказал сотрудник дорожно-патрульной службы.

То, что именно Ефремов был за рулем, подтвердил и старший инспектор ДПС Андрей Веников, также прибывший на место аварии.

В распоряжении суда оказался и протокол, составленный инспектором. В нем Ефремов признает свою вину.

Сам виноват, увы,

— говорится в протоколе, подписанном актером.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев намерен добиться оправдательного приговора для своего подзащитного. Каким образом, правда, известно, видимо, только ему.

К слову, результаты экспертизы показали, что автомобиль актера в момент ДТП был полностью исправен, а на подушке безопасности были обнаружены следы его ДНК.

Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По материалам: www.spletnik.ru