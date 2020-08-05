Канье Уэст и Ким Кардашьян пытаются спасти брак на частном острове в Карибском море

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Весь мир продолжает следить за семейной драмой 39-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста, развернувшейся на фоне выдвижения рэпера на пост президента США и его скандальных высказываний об их браке с Ким. Сегодня выяснились новые подробности этой истории.

Как удалось выведать журналистам издания TMZ, на минувших выходных супруги вместе со своими четырьмя детьми тайно улетели на частный остров, расположенный у берегов Карибского моря. Отправиться в семейное путешествие Ким и Канье решили в надежде разобраться со своими проблемами в браке, — и сделать это они решили вдали от постоянного внимания репортеров.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Эту поездку Ким и Канье обсуждали во время ее визита к мужу в Вайоминг на прошлых выходных,

— уточнил инсайдер в беседе с изданием.

По утверждениям источников, Ким и Канье вместе с детьми разместились в поместье, которое напоминает крепость: оно расположено так, что посторонним людям практически невозможно подобраться к нему близко. Супруги специально выбрали столь защищенное место, чтобы сосредоточиться на решении своих проблем в отношениях, не отвлекаясь на постоянно преследующих их папарацци.

Ким Кардашьян с детьми

По слухам, Ким также позвала в их семейную поездку пастора, который когда-то венчал их с Канье. Звезда надеется, что священник, который является близким другом Канье, поможет им решить проблемы в отношениях и сможет успокоить Канье после обострения биполярного расстройства.

Напомним, на прошлой неделе выяснилось, что Ким и Канье уже год как не живут под одной крышей: Канье большую часть времени проводит в Вайоминге, в то время как Ким вместе с детьми живет в Лос-Анджелесе. Несмотря на серьезные проблемы в отношениях, пара пока не намерена разводиться и делает все, чтобы сохранить семью.

По материалам: www.spletnik.ru