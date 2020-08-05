Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уэльс

Кейт Миддлтон и принц Уильям

После своего непродолжительного отпуска на островах Силли 38-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись к исполнению своих официальных обязанностей. Вчера герцогиня Сассекская нанесла визит в графство Саут-Йоркшир, а сегодня уже вместе с супругом переместилась в Южный Уэльс, где у них было назначено сразу несколько встреч.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Сначала супруги пообщались с жителями острова Барри и расспросили местных владельцев бизнеса о том, как пандемия коронавируса повлияла на их работу в туристической сфере. После этого Кейт и Уильям отправились в дом престарелых Shire Hall, расположенный в столице Уэльса, Кардиффе. Там герцоги Кембриджские встретились с его работниками и постояльцами и узнали об их насущных проблемах.

Для нового появления на публике Кейт выбрала романтичное платье с цветочным принтом от бренда Emilia Wickstead, в котором ранее мы ее уже видели. Образ Миддлтон дополнили ее любимые босоножки на танкетке Castañer, естественный макияж и распущенные волосы.

Визит Кейт и Уильяма в Уэльс приурочен к ослаблению ограничений в регионе, введенных из-за пандемии коронавируса. Супруги решили лично проверить, как карантин отразился на работе местных жителей, а также разузнали о соблюдении мер безопасности, которые необходимы для возвращения к привычной жизни.

По материалам: www.spletnik.ru