Кейт Миддлтон в маске и белом платье помогла собрать пожертвования для детей в Шеффилде

Кейт Миддлтон

Кратковременное путешествие 38-летних Кейт Миддлтон и принца Уильяма с тремя детьми на острова Силли подошло к концу, и все они вернулись к своим обычным делам после отдыха. Минувшим днем герцогиня Кембриджская побывала в графстве Саут-Йоркшир, где были собраны пожертвования от британских брендов и торговых сетей для детских вещевых банков.

Герцогиня Кэтрин посетила один из таких банков в Шеффилде, где помогла распаковать коробки с вещами, собранными для нуждающихся семей с детьми по всей стране. Супруга принца Уильяма стала инициатором сбора детских вещей, узнав о растущей потребности в них.

Кейт Миддлтон

В последние месяцы я слышала о трудностях семей, которых поддерживают вещевые банки, и была глубоко тронута их историями. Важно, что есть место, куда семьи с детьми могут обратиться за поддержкой,— сказала она.

На встречу с представителями благотворительной организации герцогиня Кейт пришла в белом летнем платье на пуговицах от Suzannah, светлых туфлях и маске с цветочным принтом от Amaia London, которая напоминала об объявленной ВОЗ пандемии коронавируса.

По материалам: www.spletnik.ru