ЛГБТ-активист, блогер и будущий актер: что мы знаем о старшем сыне Брайана Остина Грина

Кассиус Лидж Марсил-Грин/Брайан Остин Грин

О троих младших сыновьях 47-летнего Брайана Остина Грина и 34-летней Меган Фокс, недавно объявивших о расставании после 10 лет брака, слышали многие. В прессе регулярно обсуждаются девичьи наряды, которые носят малыши, и их длинные волосы, а интернет-общественность никогда не забывает найти новые поводы, чтобы осудить звездных родителей за яркий внешний вид их маленьких наследников. При этом о старшем сыне Грина и его коллеги по сериалу «Беверли-Хиллз 90210» Ванессы Марсил, 18-летнем Кассиусе, известно не так много. Недавно же SPLETNIK.RU наткнулся на страницу молодого человека в инстаграме и удивился его смелости, свободным взглядам на мир, отзывчивости и доброте. Мы не смогли пройти мимо и решили поближе познакомить вас с Кассиусом и рассказать о его детстве, отношениях с родителями и «второй мамой» Меган Фокс, любимом бойфренде и планах молодого человека на будущее.

Детство

Родители Кассиуса, Брайан Остин Грин и Ванесса Марсил, познакомились на съемках культового сериала конца 1990-х «Беверли-Хиллз 90210» — Грин играл в нем красавца Дэвида Сильвера, а Ванесса исполняла роль Джины Кинкейд. Актеры познакомились в 1999 году, а уже в середине 2001 года объявили о своей помолвке.

Ванесса Марсил и Брайан Остин Грин

Вскоре после этого Ванесса забеременела, а в марте 2002 года на свет появился первенец пары, которого назвали Кассиус Лидж. Своей яркой внешностью, темными волосами, густыми бровями, длинными ресницами, большими карими глазами и смуглым оттенком кожи мальчик обязан своим корням. В его венах со стороны матери течет мексиканская, французская, итальянская и португальская кровь, а со стороны отца есть шотландские, ирландские и венгерские корни. До свадьбы у Грина и Марсил дело так и не дошло: через год после рождения сына отношения пары дали трещину, и в 2003-м они приняли решение расстаться после трех лет совместной жизни.

Ванесса Марсил и Брайан Остин Грин с сыном Кассиусом

Расставание далось Брайану непросто, однако ради сына актер и его бывшая возлюбленная постарались сохранить хорошие отношения. Мальчик регулярно гостил у отца и проводил с ним много времени, а Ванесса не препятствовала общению Кассиуса с Брайаном.

Ванесса Марсил с сыном Кассиусом

Первое время после непростого расставания Брайан даже не задумывался о новых отношениях, однако уже в 2004-м на съемках картины «Королева экрана» встретился с Меган Фокс, которой на тот момент было всего 18 лет. Меган сразу же по уши влюбилась в Брайана, а он не воспринимал юную девушку всерьез.

Однако Меган проявила настойчивость и доказала возлюбленному, что готова к детям и крепкой семье. Позже Брайан вспоминал, что именно Фокс помогла ему вернуть утраченную часть себя и повысить самооценку после расставания с Марсил.

Брайан Остин Грин с сыном Кассиусом

«Вторая мама» Меган Фокс

Меган Фокс не смущал «багаж» Брайана Остина Грина в виде бывшей возлюбленной и маленького сына. Актриса, напротив, сразу же постаралась выстроить трогательные и доверительные отношения с Кассиусом и стать ему не только хорошим другом, но и «второй мамой». Мальчик проводил с отцом и его новой девушкой очень много времени: они постоянно брали малыша с собой на прогулки и в путешествия по разным странам. Нередко Меган и Кассиус выходили в кафе, на шопинг или по делам вдвоем, без Брайана.

Судя по архивным снимкам папарацци, в тот момент Кассиус и его «вторая мама» были абсолютно счастливы. Только ей Кассиус мог рассказать свои маленькие секреты, которыми не мог поделиться с родителями.

Меган прекрасно справляется с родительскими обязанностями. Наверное, в ней это заложено от природы. Она любит моего сына Кассиуса. Мы начали встречаться, когда ей было 18 лет, и она сразу же взяла его воспитание под свой контроль. Это просто невероятно, — вспоминал Брайан об отношениях Меган и Кассиуса в одном из своих архивных интервью.

Брайан Остин Грин с сыном Кассиусом

Кстати, именно глядя на отношения Меган с его сыном Кассиусом, Брайан окончательно понял, что его возлюбленная настроена на серьезные отношения и готова к детям, и решился сделать ей предложение руки и сердца.

Позже Кассиус присутствовал на свадьбе Меган и Брайана, которая прошла в 2010 году на острове Мауи. На торжестве малышу была отведена отдельная ответственная роль пажа — он подносил молодоженам кольца и всю церемонию простоял по левую руку от своего отца.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с сыном Кассиусом

Брайан Остин Грин с сыном Кассиусом

Проблемы в отношениях родителей

Если отношения Кассиуса с мачехой становились только крепче и доверительнее, то между мамой малыша Ванессой Марсил и его отцом Брайаном Остином Грином, напротив, росло напряжение. В 2006 году Брайан и Меган вообще подали в суд с целью добиться полной опеки над Кассиусом, но в итоге проиграли дело. Через много лет после этого Марсил рассказала в своем инстаграме, как боролась за Кассиуса:

В течение восьми лет я пыталась защитить себя и своего ребенка в суде, так как его отец и мачеха хотели получить полную опеку (это значит, что я видела бы своего сына четыре дня в месяц), а затем они попросили меня выплатить им алименты в размере 200 тысяч долларов. Но они проиграли это дело. Судья назвал их легкомысленными. У нас всегда была совместная опека над ребенком, так как я никогда не просила полной.

Ванесса Марсил с сыном Кассиусом

В 2018 году Ванесса Марсил также рассказала, что вскоре после того, как Меган и Брайан проиграли дело об опеке, они полностью перестали общаться с Кассиусом. Мальчика, который за эти годы сердцем прикипел к возлюбленной отца и своим младшим братьям (в браке у Брайана и Меган родилось еще трое сыновей), очень ранило и обижало такое отношение. Касс никогда не видел своего младшего брата и ему не разрешено знать, где живут его отец, мачеха и три младших брата. У него разбито сердце, так как он был буквально «вырезан» из их жизней без каких-либо объяснений, — поделилась переживаниями сына Марсил в том же посте в своем инстаграме.

Кассиус Лидж Марсил-Грин в детствеК слову, вскоре после того, как Ванесса рассказала об этих проблемах публично, Брайан Остин Грин все же наладил отношения с Кассиусом. Мальчик стал чаще гостить у отца и даже сопровождал его на съемках продолжения сериала «Беверли-Хиллз 902010». Сейчас же, после расставания с Меган Фокс, Брайан вообще стремится проводить больше времени со всеми своими детьми. Например, свой недавно прошедший день рождения актер отпраздновал исключительно в компании четырех сыновей — Кассиуса и троих младших наследников, рожденных в браке с Фокс.

Брайан Остин Грин с сыном Кассиусом

В чисто мужской компании они купались в бассейне загородного дома Грина, жарили барбекю и все вместе задували свечи на большом праздничном торте. Позже Брайан поделился в своем инстаграме семейной фотографией с четырьмя сыновьями, в подписи к которой немногословно описал, как прошел его праздник в кругу родных и близких:

Отличный день.

Кассиус Лидж Марсил-Грин с младшими братьями и бойфрендом

Личная жизнь

Кассиус — открытый гей, о чем прямо сообщает и в описании своего профиля в инстаграме. Не скрывает старший сын Брайана Остина Грина и личности своего избранника — он встречается с молодым человеком по имени Йен Уорд.

Кассиус Лидж Марсил-Грин с бойфрендом Йеном Уордом

Кассиус регулярно постит в соцсети милые фото с бойфрендом, на которых они обнимаются, целуются и выглядят очень счастливыми. Йен и Кассиус вместе как минимум с 2019 года — по крайней мере, именно тогда в инстаграме молодого человека начали появляться фотографии с возлюбленным. Кассиус открыто говорит о своих чувствах к бойфренду, а в посте под снимками называет его «своей любовью».

Отец Кассиуса, Брайан Остин Грин, не только принимает его выбор, но и с радостью общается с избранником своего старшего сына. Например, на недавнюю вечеринку по случаю дня рождения Грина Кассиус взял с собой и Йена: его можно увидеть на общих семейных фото.

Мама Кассиуса, Ванесса Марсил, также во всем поддерживает сына. Она не скрывает, что гордится смелостью мальчика и его внутренней свободой, благодаря которым он не считает нужным молчать о своей гомосексуальности.

Я уверена, что Кассиус не первый гей в нашей большой семье, но он определенно первый человек, который по-настоящему свободен. Он очень добрый и борется за права других. Мир находится в руках этого поколения. Я всегда прислушивалась к Кассиусу и буду продолжать это делать. Мир меняется к лучшему, когда молодежь берет бразды правления в свои руки,

— как-то написала Ванесса о сыне в своем инстаграме.

Кассиус Лидж Марсил-Грин с мамой Ванессой Марсил и бойфрендом Йеном Уордом

Кассиус не только смело заявляет о своей ориентации, но и не боится быть ярким и заметным. Молодой человек любит экспериментировать с прической и часто красит свои темные от природы волосы в разные цвета. Так, за последний год Кассиус уже успел побывать блондином и покрасить волосы в насыщенно-синий цвет.

Блогерство и мечты о сцене

В этом году Кассиус окончил среднюю школу, однако это радостное и долгожданное для него и многих других выпускников событие было омрачено пандемией коронавируса. Из-за введенного в США и многих других странах мира карантина ученики старших классов были вынуждены сдавать экзамены и оканчивать школу в дистанционном формате. Кассиус также был лишен традиционной церемонии вручения дипломов, не смог примерить мантию и шапочку выпускника и поучаствовать в театральной постановке в честь бала по случаю окончания школы.

Молодому человеку очень тяжело было принять этот факт, а главное — смириться с отменой представления, к которому он ответственно готовился в течение нескольких лет учебы в школе, — этим его мать Ванесса откровенно поделилась в своем инстаграме.

Кассиус решил отпраздновать свой выпускной другим способом: молодой человек решил помочь всем тем людям, которым в это непростое для всего человечества время было гораздо тяжелее, чем ему.

Кассиус занялся сбором пожертвований с друзей и знакомых, которые потом отправил на помощь врачам и медсестрам, работникам в сфере общественного питания и другим людям, которые в этом нуждались.

Все те, кто знает моего сына, понимают, как много он пережил за последние 13 лет в молчании. Несколько лет назад он начал делиться со всеми вами своим способом борьбы. При этом он не жаловался, а просто пытался стать свободным и помочь в этом другим. Сегодня Касс получил официальное уведомление о том, что представление, к которому он готовился в течение последних восьми лет, было отменено. Этого никогда не случится в его жизни. Он также не получит диплом в мантии и шапочке выпускника. Несмотря на боль, он не опускал голову и продолжал репетиции, чтобы доказать своему выдающемуся учителю и наставнику, который всегда продолжал в него верить, что он чего-то стоит. Однако в это тяжелое время он просто благодарен за то, что мы все живы и здоровы. За последние 5 лет у него было много потерь: умерли его дедушка, лучший друг, его крестная мать. Поэтому через 20 минут после того, как Кассиус узнал, что его выпускной бал и представление, к которому он готовился все свое детство, были отменены, он отправился собирать пожертвования у наших замечательных друзей. Так он хотел помочь медицинским работникам и другим людям, которые в этом нуждаются. Именно наше поведение в трудные времена раскрывает наш истинный характер. Вот кем является мой сын. Мне очень больно за него, но я невероятно им горжусь, — рассказала Ванесса о своем сыне в инстаграме.

Кассиус Лидж Марсил-Грин с мамой Ванессой Марсил

Кассиус действительно с самых ранних лет тянулся к творчеству, поэтому ему было очень непросто принять факт отмены шоу, в которое он много лет вкладывал столько времени и сил. Мальчик не пропускал ни одной школьной постановки и всегда с большой радостью выходил на сцену.

Пока Кассиус окончательно не определился с будущей профессией, однако, вероятнее всего, он пойдет по стопам родителей. Интерес мальчика к актерской профессии подкрепляется и тем, что в своем детстве он регулярно бывал на съемочных площадках крупных проектов и до сих пор любит наблюдать за тем, как его отец работает в кадре.

Параллельно Кассиус увлекается блогерством. С 2018 года молодой человек ведет свой YouTube-канал, а в описании своего профиля в инстаграме гордо называет себя «инфлюенсером». На канале сына Грина и Марсил в основном собраны геймплеи различных компьютерных игр, а также его влоги о повседневной жизни. Однако уже около 9 месяцев контент на канале Кассиуса не обновлялся.

Возможно, молодой человек решил забросить свой канал и передумал становиться звездой YouTube, решив сосредоточиться на будущей актерской профессии. А может, просто решил накопить все свои силы для грандиозного выхода на самую модную сегодня молодежную платформу TikTok, на которой пока у Кассиуса нет своего аккаунта.

Как бы там ни было, SPLETNIK.RU убежден, что мир еще не раз услышит имя этого доброго парня с открытыми взглядами на жизнь и большим творческим потенциалом!

Ванесса Марсил с сыном Кассиусом

Кассиус Лидж Марсил-Грин с бойфрендом Йеном Уордом

По материалам: www.spletnik.ru