Меган Маркл удалось добиться в суде анонимности для пятерых друзей, давших о ней интервью

Меган Маркл

Верховный суд постановил, что имена пятерых друзей 39-летней Меган Маркл, давших анонимные интервью американскому журналу People, не будет раскрыты. Судья Марк Уорби заявил, что личности друзей герцогини Сассекской должны быть защищены «по крайней мере на какое-то время».

По словам инсайдера, Меган не сомневалась в том, что должна сделать все необходимое, чтобы попытаться защитить своих друзей.

Герцогиня чувствовала, что необходимо предпринять этот шаг, чтобы попытаться защитить своих друзей, что сделал бы каждый из нас. Мы рады, что судья согласился защищать этих пятерых человек,

— сказал он.

Напомним, Меган Маркл продолжает судиться с британскими СМИ The Mail on Sunday and MailOnline и их издателем Associated Newspapers за публикации отрывков из ее личного письма к отцу, которое она написала ему в 2018 году. В прошлом месяце она сказала, что издания угрожают раскрыть имена пятерых ее друзей. По ее словам, ее приятели сделали свой собственный выбор, чтобы анонимно поговорить с американским СМИ более года назад, дабы защитить ее от издевательского поведения британских бульварных СМИ.

Эти пять женщин не находятся под судом, как и я. Каждая из этих женщин — частное лицо и молодая мать. Каждая из них имеет право на частную жизнь. И The Mail on Sunday, и судебной системе известны их имена, но для Mail on Sunday выгода рассекретить ради кликбейта и коммерческой выгоды. Это жестоко и представляет угрозу их эмоциональному и психическому благополучию. The Mail on Sunday играет в медиаигру с реальными жизнями,

— заявила герцогиня.

Надо сказать, что судебное разбирательство обходится Меган недешево. Первое слушание по делу она уже проиграла и теперь будет обязана заплатить 87 тысяч долларов в качестве судебной издержки на покрытие расходов оппонента.

По материалам: www.spletnik.ru