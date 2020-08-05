Полина Гагарина объяснила, почему не комментирует развод с Дмитрием Исхаковым

Полина Гагарина

Слухи о расставании 33-летней Полины Гагариной и 42-летнего Дмитрия Исхакова появились еще в середине мая. С тех пор фотограф неоднократно высказывался по поводу развода и даже писал философские стихи на эту тему, а вот певица все это время предпочитала хранить молчание. На днях же Гагарина стала героиней YouTube-шоу » Конечно, Вася!» и в беседе с его ведущими, Жанной Мартиросян, Юлией Барановской и Натальей Красновой, впервые затронула тему расставания с мужем.

Певица отказалась раскрывать какие-либо подробности из разрыва с Исхаковым, объяснив это тем, что никогда не любила выносить личные темы на публику. Гагарина утверждает, что по той же причине до последнего старалась не афишировать свою вторую беременность.

Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл, моя любовь. То же самое было со второй беременностью. Я страшно не хотела, чтобы в сети появились фотографии, на которых я с животом. Я не скрывала беременность и выступала до восьмого месяца, просто очень не хотела именно снимков в весе плюс 30 килограммов. Всегда просила соблюдать конфиденциальность в отношении того, как я выгляжу. Потому что кадров моей первой беременности огромное количество, и их используют как рекламу средства для похудения. То, что на этих фотографиях я на шестом месяце, никто не пишет,

— объяснила свою позицию Гагарина.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина с сыном Андреем

На вопрос ведущих о том, как она относится к подписанию брачных договоров при заключении брака, Полина выступила резко против. Звезда добавила, что допускает создание подобного документа, если в нем будет прописано только одно единственное условие: не иметь друг к другу претензий.

Я абсолютно не прагматичный человек, скорее, романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу,

— рассказала Гагарина.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина с детьми

Интересно, что на днях в СМИ активно обсуждались новые отношения Дмитрия Исхакова. Фотограф был замечен на прогулке с бизнесвумен и совладелицей коммерческого банка Екатериной и ее маленьким ребенком. Примечательно и то, что месяцем ранее он опубликовал в своем инстаграме ее снимок с малышом, который, судя по всему, был сделан им самим.

Фото из инстаграма Дмитрия Исхакова

По слухам, и новый автомобиль Maserati, которым Дмитрий несколько недель назад хвастался в своем инстаграме, также принадлежит его новой избраннице, хотя сам Исхаков уверяет всех в обратном.

Это моя тачка. Неужели вы думаете я стал бы заниматься такой дешевой ****** (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— ответил фотограф на обвинения в том, что он выставляет дорогое авто возлюбленной за свое.

Сама Полина около месяца назад была замечена в компании популярного саунд-продюсера Владимира Чиняева (в шоу-бизнесе он известен под псевдонимом ChinKong), с которым ей сразу же приписали роман. Поговаривали, что именно из-за отношений с ним Полина и решила оставить Исхакова. К слову, никаких подтверждений и официальных комментариев по этому поводу от самой звезды пока не поступало.

Полина Гагарина с дочерью Мией

По материалам: www.spletnik.ru