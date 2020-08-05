Популярный k-pop-певец Лим Сыр-он оказался участником ДТП со смертельным исходом

Лим Сыр-он

33-летний Лим Сыр-он, бывший участник популярной корейской группы 2AM, 1 августа попал в автомобильную аварию, в результате которой погиб пешеход.

Сообщается, что певец, который был за рулем автомобиля, сбил человека на пешеходном переходе. По словам его представителей, он сразу же предпринял экстренные меры, чтобы помочь пострадавшему до прибытия скорой помощи, однако тот скончался по пути в больницу. Также отмечается, что в тот день шел дождь.

Артист был допрошен полицейскими, после чего в состоянии шока его отправили домой.

Пожалуйста, поймите, что мы не можем раскрыть детали инцидента, так как результаты полицейского расследования еще не были обнародованы. Однако мы понимаем, насколько тяжело приходится членам семьи жертвы, и хотели бы искренне извиниться перед ними. Пусть жертва покоится с миром, мы посылаем наши глубочайшие соболезнования его семье. Мы также приносим свои извинения поклонникам за причиненное беспокойство. Спасибо,

— говорится в заявлении представителей звезды.

В полиции подтвердили, что в настоящий момент правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента и выясняют, нарушил ли Лим Сыр-он правила дорожного движения. По словам полицейских, в момент аварии певец не был пьян, однако не исключено, что он превысил скорость.

В июне Южную Корею потрясла новость о кончине 28-летнего популярного музыканта Ким Чжон Хвана, причина смерти которого не была названа. А в прошлом году умерло еще несколько молодых корейских исполнителей. Нередко популярные корейские звезды самостоятельно сводят счеты с жизнью — многие не выдерживают давления, критики и строгих правил, которым их заставляют следовать продюсеры: к примеру, лишают их возможности строить личную жизнь и даже не позволяют пользоваться мобильными телефонами.

По материалам: www.spletnik.ru