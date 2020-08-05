Редкие кадры: Ульяна Сергеенко показала фотографии подросшей дочери Василисы

Ульяна Сергеенко с дочерью Василисой

40-летняя Ульяна Сергеенко поделилась в своем инстаграме новыми фотографиями своей 14-летней дочери Василисы. Девочка явлеятся единственным общим ребеноком Ульяны и ее бывшего мужа, миллиардера и экс-президента «Росгосстраха» Данилы Хачатурова.

Ульяна показала подписчиками серию черно-белых снимков, на которых Василиса позирует в вещах от маминого бренда.

Василиса Хачатурова

Спустя семь лет после первого появления на публике Вася снова вернулась,

— подписала кадры Ульяна.

Своеобразный светский дебют Василисы состоялся в 2013 году в Париже, когда она вместе с мамой выбежала на подиум в конце показа. С тех пор девочка еще несколько раз сопровождала маму в рамках французской недели моды, а также снималась вместе с ней для глянца.

И все же Сергеенко предпочитает не злоупотреблять публичностью дочери и довольно редко делится фотографиями своего ребенка в сети. Так что неудивительно, что пост вызвал бурную реакцию среди подписчиков. Многие отметили, что девочка все больше становится похожа на саму Ульяну, а также восхитились красотой юной девушки.

Ульяна Сергеенко

Но теперь, когда девочка подросла, Сергеенко, кажется, намерена чаще привлекать дочь к семейному делу. Так, недавно Василиса появилась в ролике бренда Ulyana Sergeenko вместе с другими моделями.

Напомним, что замуж за Хачатурова Ульяна вышла в 2008-м, а в 2015 году пара подала на развод. В 2011 году она основала свой бренд Ulyana Sergeenko. У Сергеенко также есть 19-летний сын Александр от первого гражданского мужа Алексея Макеева.

По материалам: www.spletnik.ru