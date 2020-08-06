«И это не конец»: Дмитрий Исхаков посвятил стихотворение Полине Гагариной после расставания

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Расставание 33-летней певицы Полины Гагариной и ее 42-летнего супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе этим летом. О том, что пара планирует развестись, стало известно в мае, а затем Исхаков подтвердил, что вместе с Гагариной они уже не живут. Сама певица лишь недавно затронула данную тему в эфире шоу «Конечно, Вася!» на YouTube.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

В прессе также появилась информация и о том, что и у Полины, и у Дмитрия уже появились новые отношения. Но, кажется, ставить точку в этой истории рано — по крайней мере, на это намекает сам Исхаков.

Звездный фотограф уже давно пробует себя в роли поэта и сегодня ночью поделился с подписчиками новым стихотворением, которое очевидно посвящено Полине Гагариной.

И в миг триуфма, и в беде я за руку держал. Мы вместе Землю обошли. Ты пела, я снимал,

— написал Дмитрий.

Завершается стихотворение такой строчкой:

Вдвоем и горе не беда, и это не конец.

Поэтому многие пользователи сети решили, что Исхаков все-таки не хочет расставаться с Гагариной и надеется на воссоединение семьи.

Из самого сердца, это чувствуется в каждом слове!

Дим, всей душой с вами! Переживаю как будто свою драму, пусть все сложится!

Не конец! Вам надо помириться!

— поддержали Дмитрия подписчики.

Стихотворение появилось в блоге Исхакова сразу после того, как в прессе написали о предполагаемой новой возлюбленной фотографа. На днях Дмитрия заметили в компании брюнетки с ребенком на ВДНХ. Полине Гагариной приписывают отношения с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

По материалам: www.spletnik.ru