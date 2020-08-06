Кэмерон Диас рассказала о причинах ухода из актерской профессии и назвала голливудских актеров инфантильными

Кэмерон Диас

В 2014 году знаменитая голливудская актриса Кэмерон Диас ушла из профессии и ничуть об этом не жалеет. В разговоре со своей бывшей коллегой Гвинет Пэлтроу для YouTube-шоу In goop Health: The Sessions 47-летняя звезда рассказала, что побудило ее оставить актерское мастерство.

Я просто решила, что хочу, чтобы в моей жизни все было по-другому. Я так долго и упорно работала, снималась в фильмах, и это такая мука. Я не оставляла места для своей личной жизни. А потом я решила перестать сниматься и сосредоточилась на своей личной жизни, на отношениях с семьей, друзьями. Затем мы с Бенджи (муж актрисы. — Прим. ред.) познакомились и почти сразу же поженились, потому что оба знали, что должны это сделать,

— рассказала Диас.

Кэмерон Диас вышла замуж за Бенджи Мэддена, участника группы Good Charlotte, в 2015 году после 10-месячного романа. В январе этого года супруги стали родителями — у них родилась дочь Раддикс.

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас

Кэмерон добавила, что после ухода из актерства наконец почувствовала умиротворение.

В моей душе царит спокойствие, потому что я наконец-то забочусь о себе. Я чувствую себя приземленной и легкой. Странно это говорить. Я знаю, что многие люди не поймут этого, я знаю, что ты понимаешь это. Это очень тяжело — работать на таком уровне, быть на публике и выставлять себя на всеобщее обозрение. На вас направлено очень много энергии, когда вы заметный актер и испытываете постоянный прессинг,

— делится звезда.

Актриса добавила, что, по ее мнению, голливудские актеры слишком инфантильны, так как находятся в таком положении, когда о них заботятся другие.

Вы идете на съемочную площадку, все хотят нести вашу сумку, вам ничего не разрешается делать. Боже упаси, чтобы с тобой что-то случилось, тогда они не смогут закончить снимать фильм. В подавляющем большинстве случаев ваша жизнь просто становится ограниченной. И люди, которых вы не знаете, делают что-то для вас, обслуживают вас. Мне никогда не было комфортно все это. Это была не моя зона комфорта. В конечном счете мне нужно было снова стать самодостаточной. Мне действительно нужно было знать, что я могу позаботиться о себе, доказать, что я знаю, как быть взрослой и как справляться со всеми сложностями, нести ответственность и жить так так, как я хочу, а не так, как это должно быть по мнению других людей,

— заключила Диас.

По материалам: www.spletnik.ru