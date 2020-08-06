Кэти Перри рассказала, что ей помогло решиться на материнство

Кэти Перри

35-летняя Кэти Перри сейчас с нетерпением ждет появления на свет их с 43-летним Орландо Блумом дочери. Но, как она призналась, только недавно она почувствовала себя готовой к материнству. Об этом звезда рассказала в интервью журналу People.

Два или три года назад я был в ужасе от этой идеи. Я не была уверена, что когда-нибудь это сделаю. Это безумие. Я едва могу о себе позаботиться!

— призналась она.

Но все изменилось, когда она решила пройти процесс Хоффмана (психологический тренинг, помогающий разобраться в себе и своих проблемах. — Прим. ред.) после затяжной депрессии. Тогда, по ее признанию, она почувствовала заметные изменения.

Это изменило мою жизнь, и это изменило жизнь Орландо и многих моих друзей. Это помогло мне изменить отношения к себе, свои привычки и понять, почему я что-то делаю. Это просто дало мне гораздо больше свободы,

— сказала Кэти.

Теперь певица признается, что больше не боится подарить этому миру ребенка.

Безусловная любовь была для меня целым путешествием, и это будет потрясающе,

— говорит она о предстоящем рождении дочери.

Говоря о том, кем Перри хочет видеть свою дочь в будущем, она отмечает, что они с Блумом примут любой ее выбор.

У нее есть два очень амбициозных, громких, независимых, свободомыслящих родителя, так что все это может на ней сказаться. А может быть, она взбунтуется и станет застенчивым книжным червем. Мы здесь только для того, чтобы поддержать ее, и я уверена, что она здесь для того, чтобы преподать нам урок!

— отмечает звезда.

Кэти уверена, что она будет очень педантичным родителем, в отличие от своего возлюбленного, который, по ее мнению, будет гораздо мягче.

Орландо будет хорошим копом, а я плохим. Я уже знаю это. Я веселая, жесткая, но справедливая,

— заключила Перри.

Орландо Блум и Кэти Перри

По материалам: www.spletnik.ru