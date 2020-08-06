Визажистка Бобби Браун вспомнила о работе с Меган Маркл: «Она рассказала мне о своем парне из Великобритании»

Бобби Браун и Меган Маркл

На этой неделе Меган Маркл исполнилось 39 лет, и свой день рождения она отмечала в родном Лос-Анджелесе, куда вернулась после неудачной попытки обосноваться в Англии. В марте вместе с мужем и сыном, 35-летним принцем Гарри и годовалым Арчи, она переехала в США. Одна из ее знакомых, 63-летняя американская визажистка и бизнесвумен Бобби Браун, рассказала в инстаграме, что недавно видела пару на вечеринке в Soho House Amsterdam, а также вспомнила о своей работе с Меган.Поздравляю с днем рождения Меган Маркл, с которой было так приятно работать. Милая, классная и такая веселая. Во время съемок она рассказала мне о парне из Великобритании, с которым только-только начала встречаться. Я не стала спрашивать, кто он. Увидела их на очень особом праздновании дня рождения в Soho House Amsterdam. Милая, как всегда, — написала Бобби Браун.

Бобби Браун и Меган Маркл

На фотографии, которой она поделилась в соцсети, они с Маркл запечатлены в салоне автомобиля, и Маркл в кадре действительно излучает тепло и позитив.

Поздравления с днем рождения герцогиня Сассекская получила и от королевской семьи — 38-летние принц Уильям и Кейт Миддлтон, к примеру, немногословно поздравили ее в инстаграме.

Принц Гарри и Меган Маркл

По материалам: www.spletnik.ru