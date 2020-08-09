Экзитпол: Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии

Александр Лукашенко

Сегодня в Белоруссии прошли выборы главы государства, явка на которые составила больше 80%. В эти минуты идет кропотливый процесс подсчета голосов, однако к этому моменту уже известны предварительные результаты прошедшего голосования. Согласно данным национального экзитпола, победу на выборах одержал действующий лидер страны, 65-летний Александр Лукашенко.

По данным опроса, проведенной Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО», Лукашенко набрал 79,7% голосов, при этом его основная соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 6,8% белорусов. Процент проголосовавших против всех, по данным экзитпола, составил 9,2. Всего же в опросе поучаствовали более 12 тысяч человек.

При этом радиостанция «Свобода» опубликовала альтернативный прогноз. Согласно подсчетам еще одного экзитпола, на 19 участках, расположенных за границу, победу в выборах одержала Светлана Тихановская, — за нее свои голоса отдали более 71% граждан Белоруссии. При этом Лукашенко получил поддержку только от 6,25% избирателей.

Напомним, что в случае победы на президентских выборах Александр Лукашенко будет переизбран на шестой срок подряд. Примечательно, что действующий президент находится у власти дольше всех действующих глав государств Европы (не считая монархов) и постсоветского пространства, — он стоит у руля уже больше 26 лет.

Александр Лукашенко

По материалам: www.spletnik.ru