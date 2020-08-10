Карди Би ответила на требования поклонников убрать Кайли Дженнер из нового клипа: «Не все связано с расой»

Карди Би и Кайли Дженнер

В конце прошлой недели 27-летняя хип-хоп-исполнительница Карди Би представила новый провокационный клип на песню WAP, записанную в дуэте с американской рэпершей Megan Thee Stallion. Музыкальный ролик сразу же вызвал бурную реакцию в сети: многие интернет-пользователи признались, что с удовольствием смотрели клип ровно до того момента, как в нем появилась Кайли Дженнер. Кайли Дженнер

Некоторые фанаты сразу же увидели в кадрах с участием Дженнер наглядное проявление расовой дискриминации. Их возмутил тот факт, что в клипе Кайли просто прошлась по коридору и отворила дверь в одну из комнат особняка, в то время как той же певице Normani для попадания в клип пришлось исполнить массу сложных танцевальных элементов.

Если это не идеальный пример того, что черные женщины должны делать больше для того, чтобы куда-то попасть, а белые — прилагать минимум усилий для этого, то я не знаю, что это такое, — выразил мнение большинства один из поклонников Карди Би, настаивающий на том, что момент с Кайли Дженнер необходимо вырезать из музыкального видео.

Normani

Вчера Карди Би ответила всем недовольным в своем твиттере и встала на защиту Кайли Дженнер, которая сама пока никак не отреагировала на скандал в сети. Популярная хип-хоп-исполнительница объяснила, почему выбрала для съемок в своем новом клипе именно Кайли, и заявила, что ее появление в ролике не является проявлением расовой дискриминации.

Зачем я включила Кайли в свой клип? Она очень мило общалась с моей сестрой и дочерью на вечеринке по случаю дня рождения ее дочери Сторми. К тому же папа Сторми, Трэвис Скотт, и мой возлюбленный, рэпер Offset, очень близкие друзья, а мама Кайли, Крис Дженнер, давала мне несколько ценных советов, о которых я ее просила. В мире есть много проблем, связанных с расизмом, о которых я все время напоминаю. Однако в данном случае речь идет не о гребаной расе!

— высказалась Карди Би.

Певица также назвала появление Normani одним из самых лучших моментов в клипе и согласилась с комментарием одного из подписчиков, который объяснил, что проходка Кайли в клипе объясняется тем, что моделинг является ее основным родом деятельности, в то время как Normani как раз славится своими танцами. Кайли Дженнер

К слову, объяснения Карди Би мало повлияли на поклонников: они продолжают собирать подписи под петицией на портале The Change.org с требованием убрать Кайли Дженнер из клипа.

Видео было идеальным ровно до того момента, как в нем появилась Кайли, — мне сразу же захотелось разбить свой телефон.

Кайли, кажется, забыла, как выглядит ее собственная кожа! Долой культурных стервятников,

— высказывают свое мнение интернет-пользователи в комментариях под петицией.

Петиция против Кайли Дженнер

К слову, далеко не всем новая песня Карди Би WAP и клип на нее не понравились исключительно из-за появления Кайли Дженнер. Некоторые интернет-пользователи были в целом возмущены «отвратительной и мерзкой» песней, которая, по их мнению, пропагандирует пошлость и разврат и служит плохим примером подрастающему поколению. Карди Би Кайли Дженнер

По материалам: www.spletnik.ru