Эд Ширан готовится впервые стать отцом

Популярный певец Эд Ширан с супругой Черри Сиборн готовятся к пополнению в семействе. По данным инсайдеров, уже в конце августа у пары родится первый ребенок.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь зарубежные СМИ.

Инсайдеры отмечают, что Ширан специально взял паузу в карьере, чтобы больше времени проводить с беременной женой.

Ребенок должен родится уже в конце августа. Супруги безумно счастливы и очень взволнованы грядущими переменами. Источники добавляют, что благодаря карантину паре удалось скрыть от лишних глаз прекрасно положение Черри — даже близкие друзья не знали о беременности:

«Эд и Черри скоро станут родителями. Они очень взволнованы и решили не делится такой радостью со всем миром. Благодаря самоизоляцию им удалось прикрыть интересное положение Черри».

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