Эд Ширан готовится впервые стать отцом

Культура
Христина Качоровська0
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Популярный певец Эд Ширан с супругой Черри Сиборн готовятся к пополнению в семействе. По данным инсайдеров, уже в конце августа у пары родится первый ребенок.

Эд Ширан
Эд Ширан. Фото — muz-tv.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь зарубежные СМИ.

Инсайдеры отмечают, что Ширан специально взял паузу в карьере, чтобы больше времени проводить с беременной женой.

Эд Ширан с супругой Черри Сиборн
Эд Ширан с супругой Черри Сиборн. Фото — peopletalk.ru

 

Ребенок должен родится уже в конце августа. Супруги безумно счастливы и очень взволнованы грядущими переменами. Источники добавляют, что благодаря карантину паре удалось скрыть от лишних глаз прекрасно положение Черри — даже близкие друзья не знали о беременности:

«Эд и Черри скоро станут родителями. Они очень взволнованы и решили не делится такой радостью со всем миром. Благодаря самоизоляцию им удалось прикрыть интересное положение Черри».

Напомним, ранее мы писали, что YouTube составил рейтинг самых популярных клипов десятилетия.


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