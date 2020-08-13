Звезда сериалов «Район Мелроуз» и «Сплетница» похвасталась платьем от украинского дизайнера (ФОТО)

У себя в Instagram актриса Келли Разерфорд поделилась фото в платье от популярного украинского бренда Vita Kin.

Об этом передает «НБН«.

51-летняя Разерфорд для своего образа выбрала темно-синее платье из льна «Daisy», которое украшено белой цветной вышивкой. На сайте Vita Kin указано, что данное платье стоит 1750 долларов.

Напомним, ранее мы писали, что британская дива «засветилась» вы платье от украинского дизайнера.