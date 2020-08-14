Билли Айлиш открыла новый сайт: с его помощью можно будет отправлять письма в будущее

Создание сайта как раз совпало с выходом новой песни Билли Айлиш под названием «My future».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Главком«.

Одна их самых популярных американских певиц Билли Айлиш, совместно с платформой «Spotify» презентовала свой сайт «A Letter To Your Future Self». На нём каждый желающий может выразить свои мысли, мечты и планы.

Записывать всё это можно будет на фоне сияющего неба. После того, как напишите всё, что хочется, надо будет выбрать дату в будущем. И тогда в день, который вы выберете, вам придет это письмо.

Когда все манипуляции будут закончены и вы нажмете кнопку «отправить», на экране появится надпись: «Увидимся через несколько лет».

По словам Айлиш, таким сайтом она хочет поддержать мечты своих поклонников и помочь тем, кто «заблудился в лесу».

Напомним, ранее Билли Айлиш призналась, что бывшие критиковали её фигуру.