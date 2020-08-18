Песни подождут: певица Рианна выпустит кулинарную книгу

Культура
Христина Качоровська0

За время карантина и самоизоляции популярная артистка очень увлеклась кулинарией и заговорила о желании выпустить тематическую книгу.

Рианна
Рианна. Фото — popcake.tv

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «popcornnews«.

В книге Рианны будут собраны рецепты из карибской кухни. Более того, звезда всерьез задумывается о том, чтобы выпускать и кухонное оборудование.

А вот что касается выпуска нового альбома, то певица не хочет ничего прогнозировать:

«Я не знаю, когда альбом выйдет. Но поверьте, я работаю над музыкой… Не хочу, чтобы мои альбомы отвечали какой-то тематике. К черту правила и форматы: будет просто хорошая музыка».

Напомним, ранее мы писали, что Рианна пожертвовала 2,1 миллиона долларов пострадавшим от домашнего насилия в период карантина.


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