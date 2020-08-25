Украинская телеведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом

Вместе с ведущей заболело ещё двое её детей. А вот супруга Марички, экс-нардепа Егора Соболева, и их младшую дочь, вирус обошел стороной.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook-страницу телеведущей.

Как рассказала Падалко, первым COVID-19 заразился её1 13-летний сын:

«Ещё в конце июля он вернулся домой с футбольных сборов в Виннице… Жаловался на боль в горле. Но выпил много чая, много поспал и вернулся к тренировкам. Чуть позже на боль в горле стала жаловаться моя 11-летняя дочь… Через несколько дней дочь начала сильно кашлять. В больнице диагностировали бронхит, но я настояла на проведении ПЦР-теста».

Маричка добавила, что пока они ждали результат теста, дочь практически выздоровела, но спустя 5 дней у 11-летней Маши снова начался кашель и резко подскочила температура тела, до 40,3 градусов:

«Когда пришли результаты теста и у дочери подтвердили коронавирус, симптомы стали проявляться у меня. Опять-таки — боль в горле. А ещё я очень много спала, практически неконтроллированно. Температура была 37,4 градуса».

Помимо этого, пишет ведущая, у неё появился сильный кашель:

«Было такое ощущение, будто в груди застрял сторонний предмет, лицо «горело» и очень болело. На следующий день пришел результат ПЦР-теста… И он оказался негативным, как ни странно. Мне диагностировали бронхит, и отправили на КТ с подозрением на воспаление легких. Одновременно взяли и ИФА-тест. В крови обнаружили антитела, которые проявляются после коронавируса. Но, как отметили врачи, их было не так много, чтобы подтвердить диагноз».

Маричка Падалко добавила, что её сын уже здоров, а они с дочерью только восстанавливаются после болезни:

«Я всё ещё продолжаю много спать, а ещё мучит боль сильная боль в мышцах».

Напомним, ранее мы писали, что коронавирусом заболела Ольга Фреймут.