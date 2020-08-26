Два новых рекорда Украины было установлено за прошедшие выходные

Азербайджанский культурный центр имени Муслима Магомаева (Гурбан Аббасов и Наталья Кудряшова) в эти праздничные дни стали соорганизаторами целых ДВУХ РЕКОРДОВ УКРАИНЫ.

Как сообщает НБН, рекорд Украины по наибольшему количеству пожеланий ко Дню Независимости рушнику — символу семейного и национального единства Украины был установлен в Деснянском районе города Киева и стал первым рекордом для района.

Организаторы установления рекорда — Деснянская районная в городе Киеве государственная администрация (и.о. председателя Ирина Алексеенко).

Рекорд Украины на наибольшее количество освоенных ребенком музыкальных инструментов получил Женя Чеславский — особый малыш с аутизмом, который овладел игрой на 10!!!! музыкальных инструментах.

Рекорд был зафиксирован в городе Украинка прямо на сцене празднования Дня Флага. Организаторы — Украинский городской совет (и.о. председателя Татьяна Кучер).