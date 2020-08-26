Всё получилось спонтанно: Тина Кароль рассказала о сотрудничестве со Snoop Dogg
Уже через пару дней, 28 августа, мир услышит общую коллаборацию украинской певицы Тины Кароль и американского репера Snoop Dogg.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТСН»
Артистка рассказала, что начала сотрудничать с независимым американским лейблом ещё в прошлом году:
«А ещё до того, как подписать контракт, я очень много усилий приложила, что артист из нашей страны мог быть достойным конкурентом на музыкальном рынке в США. Подписала контракт, работала над альбомом, время шло».
А в один прекрасный день Тине позвонил знакомый и заявил, что она будет сотрудничать со Snoop Dogg:
«Я сижу дома, и тут звонок от знакомого мне человека. В трубке слышу: «У меня для тебя прекрасная новость, ты будешь работать со Snoop Dogg». А дальше он мне сказал, что у меня есть один час, дабы записать свою музыку и отрывок для песни».
Тогда, говорит Кароль, она обратилась к одному из украинских и записала песню. Что же касается клипа к песне, то артисты пришли к общему решению, что снимать его в период эпидемии коронавируса не стоит. Поэтому, всё ограничится lyric-video:
«Мы выпустим lyric-video. Когда говорили о клипе, то сошлись во мнении, что артисты известные, поклонники и все желающие зайдут на их страницы в соцсети. А кривляться по скайпу во время пандемии… Такого мы не хотели».
Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль записала совместный трек со Snoop Dogg.