Всё получилось спонтанно: Тина Кароль рассказала о сотрудничестве со Snoop Dogg

Уже через пару дней, 28 августа, мир услышит общую коллаборацию украинской певицы Тины Кароль и американского репера Snoop Dogg.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТСН»

Артистка рассказала, что начала сотрудничать с независимым американским лейблом ещё в прошлом году:

«А ещё до того, как подписать контракт, я очень много усилий приложила, что артист из нашей страны мог быть достойным конкурентом на музыкальном рынке в США. Подписала контракт, работала над альбомом, время шло».

А в один прекрасный день Тине позвонил знакомый и заявил, что она будет сотрудничать со Snoop Dogg:

«Я сижу дома, и тут звонок от знакомого мне человека. В трубке слышу: «У меня для тебя прекрасная новость, ты будешь работать со Snoop Dogg». А дальше он мне сказал, что у меня есть один час, дабы записать свою музыку и отрывок для песни».

Тогда, говорит Кароль, она обратилась к одному из украинских и записала песню. Что же касается клипа к песне, то артисты пришли к общему решению, что снимать его в период эпидемии коронавируса не стоит. Поэтому, всё ограничится lyric-video:

«Мы выпустим lyric-video. Когда говорили о клипе, то сошлись во мнении, что артисты известные, поклонники и все желающие зайдут на их страницы в соцсети. А кривляться по скайпу во время пандемии… Такого мы не хотели».

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль записала совместный трек со Snoop Dogg.