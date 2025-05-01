Тина Кароль в интервью Анне Хаустовой рассказала, что на протяжении своей 20-летней карьеры сидит на разных диетах. Поп-дива заявила, что популярный принцип «ничего не ешь» является самым худшим и не помогает похудеть, информирует издание «НБН».

По ее словам, при такой диете организм испытывает стресс и начинается запасаться – удерживать воду и жир. Звезда отметила, что меньше есть – хорошо, переедать – плохо, а ничего не есть – неправильно. Такой подход к питанию не поможет избавиться от лишних килограммов.

Знаменитость отметила, что всегда была «пышечкой», поэтому для нее было важно привести фигуру в порядок. Для достижения цели певица начала заниматься аштанга-йогой и прыжками на скакалке, эти упражнения «высушили» ее тело. Также артистка не наедается на ночь, последний прием пищи у нее должен быть хотя бы за два часа до того, как она ляжет в кровать.

Напомним, телеведущий Вячеслав Соломка публично раскритиковал Тину Кароль. Шоумен считает, что поп-дива начала деградировать и разочаровывать своими выходами на сцену.