Готовлюсь ко второму «ребенку» — Кэти Перри пошутила о первых днях материнства

35-ти летняя американская звезда, которая буквально вчера стала матерью, рассказала поклонникам, как чувствует себя в новой роли.

Об этом сообщает «НБН«.

Так как Кэти Перри стала мамой впервые, очень многие вещи стали для неё в новинку. В частности, и кормление первенца грудью. Она решила поделиться своими мыслями по этому поводу в шутливой форме.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото из просторов интернета, на котором женщина перекидывает ребенка в руки мужчины. Подписала свой пост Перри так:

«Это я, после того, как целый день кормила грудью Дейзи Дев: передаю её в руки папы, чтобы готовиться к появлению второго «ребенка»».

Под «вторым ребенком» американская певица имеет в виду выпуск нового альбома с названием «Smile», песню из которого, с аналогичным названием, она уже презентовала миру.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кэти Перри родила первенца.