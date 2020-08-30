Елена Кравец вылечилась от коронавируса

О болезни звезды «Квартал 95» стало известно относительно недавно, но Кравец уверяет, что уже вылечилась от опасного вируса.

Радостной новостью актриса поделись с поклонниками у себя в Instagram, пишет «НБН«.

В субботу, 29 августа, Кравец обнародовала свое фото и пост в соцсети о том, что её последний ПЦР-тест на коронавирус показал негативный результат:

«Когда узнала о негативном результате теста и смотришь в спину этой бяке! Я благодарю всех за поддержку. Люди, берегите себя».

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Бабкин с супругой заболели коронавирусом.