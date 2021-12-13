Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Оли Поляковой.

Перед съемками вокального проекта «Голос страны» певица Оля Полякова отправилась к косметологу. Звезда не скрывает, что перед важными съемками она сначала наводит красоту для того, чтобы выглядеть более свежее и прекраснее.

«Супер-блондинка» показала в сторис, как ей делают LED-терапию для лица. На кадрах знаменитость лежит под лампой с синим цветом.

Кроме того, на других кадрах Полякова показала себе без макияжа и фотошопа.

«Сейчас наведу красоту в клинике и буду блистать», — сказала певица.

Также знаменитость поинтересовалась у подписчиков, ждут ли они новый сезон «Голоса страны», ведь, как известно, Полякова впервые станет вокальным тренером этого проекта.

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