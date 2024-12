Во вторник, 24 декабря, Демин в своем Telegram-канале написал, что Оля Полякова якобы намерена принять участие в «Евровидении-2025». Однако поедет на конкурс артистка от другой страны, информирует издание «НБН».

По его словам, звезда хочет выйти на сцену масштабного шоу с англоязычной песней All for Your Love, припев которой звучит на украинском. Композиция, которую недавно представила исполнительница, была создана совместно со шведским композитором Андерсом Ганссоном. Трек вдохновлен мотивами украинской народной песни «Цвіте терен».

Демин уточнил, что соответствующая информация пока не подтверждена и он намерен на днях выйти в эфир с продюсером знаменитости Михаилом Ясинским, который прокомментирует слухи о «Евровидении».

Напомним, что, по правилам Национального отбора, представлять нашу страну на конкурсе «Евровидение» не могут исполнители, которые после 2014 года выступали в стране-агрессоре. Полякова ранее признавалась, что она в последний раз была в РФ в начале 2015 года.

Напомним, что Андрей Данилко отклонил предложение организаторов Нацотбора войти в состав жури. Менеджер артиста сообщил причину такого решения.