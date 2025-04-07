Ненов в интервью Алексею Суханову признался, что две певицы изрядно потрепали ему нервы, однако он все равно готов сотрудничать с ними в будущем, информирует издание «НБН».

По его словам, шоу для Поляковой было одной из первых работ в его карьере. Они часто ссорились, поскольку у них не совпадали взгляды по поводу тех или иных элементов выступления, звезда не до конца доверяла молодому постановщику.

Режиссер утверждает, что он кусал губы, плакал и кричал, что он больше никогда не хочет видеть артистку в своей жизни. Однако сейчас он благодарен «королеве ночи» за бесценный опыт и стержень. Кроме того, Ненову удалось построить хорошие отношения с артисткой.

Постановщик объяснил, что ему тяжело работать с эмоциональными и иногда резкими людьми, потому что он сам такой.

Нелегко режиссеру пришлось и с Могилевской. С народной артисткой они также нередко ссорились, но после споров садились и разговаривали. Ненов признался, что, несмотря на сложности, ему комфортно с любимицей украинской публики.

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