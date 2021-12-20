Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Tik-Tok Насти Каменских.



Судя по видео, артистка едет в автомобиле. Настя без яркого макияжа и явно не в красочной сценичной одежде. Свои роскошные кудрявые волосы артистка решила собрать в пучке.



Что именно заставило Настю Каменских расчувствоваться и поддаться эмоциям — неизвестно. Сама певица не стала ничего объяснять подписчикам, а лишь оставила короткое сообщение:



«Иногда бывает и так».



Многие поклонники знаменитости сразу стал её поддерживать и писать теплые слова. Но, как это обычно бывает, есть и те, кто не поверил в искренность Насти. В частности, под видео можно увидеть такие комментарии:



Ну и актриса

Когда пытаешься выдавить слёзы, а они не текут

Что для обычного человека горе, для знаменитости — повод словить хайп

Те, кто плачет искренне, не делают этого на камеру

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова публично оскорбила Настю Каменских.