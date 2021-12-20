Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Tik-Tok Насти Каменских.
Судя по видео, артистка едет в автомобиле. Настя без яркого макияжа и явно не в красочной сценичной одежде. Свои роскошные кудрявые волосы артистка решила собрать в пучке.
Что именно заставило Настю Каменских расчувствоваться и поддаться эмоциям — неизвестно. Сама певица не стала ничего объяснять подписчикам, а лишь оставила короткое сообщение:
«Иногда бывает и так».
Многие поклонники знаменитости сразу стал её поддерживать и писать теплые слова. Но, как это обычно бывает, есть и те, кто не поверил в искренность Насти. В частности, под видео можно увидеть такие комментарии:
Ну и актриса
Когда пытаешься выдавить слёзы, а они не текут
Что для обычного человека горе, для знаменитости — повод словить хайп
Те, кто плачет искренне, не делают этого на камеру
Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова публично оскорбила Настю Каменских.
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