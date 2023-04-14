В интервью «ЖВЛ» артистка успокоила поклонников, заявив, что не собирается разводится с мужем. По словам Каменских, если когда-то она захочет сообщить подобное – фолловеры узнают первыми, информирует «НБН».

Звезда отметила, что в отношениях с Потапом у них ничего не изменилось и в это непростое время они пытаются поддерживать друг друга. Комментируя обвинения артистки Gip C в домогательствах продюсера, Каменских заявила, что это хайп и желание «раскрутиться» на именах известных людей.

Знаменитость дала понять, что в верности мужа она не сомневается, а его бывшая подопечная, вместо того, чтобы строить карьеру с помощью таланта и труда, пытается пиариться за счет других. Каменских добавила, что такие способы достичь популярности неэффективны, поскольку скандалы дают кратковременный ажиотаж.

Ранее комментировала слухи о разводе с мужем певица Оля Полякова. Суперблондинка рассказала, как полномасштабная война повлияла на их отношения.