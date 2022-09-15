В эфире программы «Сніданок з 1+1» рэпер рассказал, что после полномасштабного вторжения российской армии, в частности после того, как стало известно о зверствах в Буче, ему писали украинские знаменитости, которые живут в РФ, информирует «НБН».

Один из его коллег написал Потапу, что он одессит, на что продюсер отправил ему резкий ответ с упреком в молчании об обстрелах родного города.

«Какой ты одессит, по Одессе стреляют, а ты в Дубае выкладываешь икру?» — обличал собеседника артист.

Также он вспомнил о диалоге его жены с одной звездой-предательницей, которая также молчит о кровопролитии в родной стране. По словам Потапа, Каменских заявила коллеге, что та не может называть себя украинкой и заверила, что сделает все, чтобы артистку, которая не высказывается против войны, лишили гражданства.

Отметим, что Министерство культуры ведет работу над тем, чтобы лишить звания народного артиста Украины знаменитостей, которые поддерживают российскую агрессию либо молчат о ней.