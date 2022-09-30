В интервью «ЖВЛ» продюсер рассказал, что Лорак посоветовал не говорить о трагедии в Украине поп-король российской сцены, путинист Филипп Киркоров, с которым давно дружит певица, информирует «НБН».

По словам Потапа, его жена звонила всем звездам, которые имеют украинское гражданство, но работают в Российской Федерации, в частности, Ани Лорак.

Каменских призывала артистку публично осудить политику Кремля, хотя бы написать «нет войне». На это Лорак заявила, что она все понимает, однако Киркоров посоветовал ей молчать о войне и думать на два года вперед.

Также уроженка Черновцов попросила Каменских «не задалбывать» ее. Жена Потапа разозлилась из-за позиции Лорак, заявив, что та не имеет права называть себя украинкой.

Отметим, что на шестой день войны Лорак в своем Instagram-аккаунте, предусмотрительно закрыв комментарии, все же призвала остановить войну в Украине, однако ни слова не сказала о нападении российских войск.

Позже артистка удалила свой профиль в соцсети и только через полгода выложила новую публикацию. Пафосный пост разгневал украинцев.