Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Известная пара украинского шоу-бизнеса Юрий Горбунов и Катя Осадчая познакомились на съемках вокального проекта «Голос страны». Здесь завязались их романтические отношения. Однако долгое время поклонники Горбунова и Осадчей даже не догадывались, что они влюблены друг в друга – пара тщательно скрывала начало своей любовной истории от посторонних глаз.

Впервые Горбунов решился рассказать, как сделал предложение Осадчей. По словам шоумена, он признался в любви звездной телеведущей в Одессе. Горбунов не стал скрывать, что ожидая ответа от Екатерины, он испытывал настоящее волнение.

«Для меня очень сложно это было, не знал, какой будет ее реакция», — поведал популярный телеведущий.

Кроме того, Горбунов сказал, что для него был очень волнующим тот момент, когда его возлюбленная ответила «да» на его предложение руки и сердца.

Горбунов уверен, что для женщин очень важен и значимый тот момент, когда мужчина признается в любви и спрашивает: «выйдет ли она за него замуж».

Как известно, звездная пара Горбунов и Осадчая воспитывают двух общих сыновей – Ивана и Даниила. От первого брака у Кати Осадчей есть сын Илья.

Ранее мы писали, что Осадчая впервые показала лицо младшего сына.