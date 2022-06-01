Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Кати Осадчей.
Телеведущая и журналистка Катя Осадчая рассказала, из-за чего она часто плачет. Известной украинке болит то, что полномасштабная война РФ против Украины принесла много боли и страданий украинским детям. Кто-то остался без родителей, кого-то оккупанты незаконно вывезли на территорию РФ.
«Их просто, как вещи, присвоили себе орки», — пишет телеведущая.
Осадчая также оплакивает маленьких украинцев, которые погибли от рук российских оккупантов.
«Это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости», — рассказала ведущая о том, что чувствует.
Также Осадчая призналась, что ей ужасы войны, а также люди и дети, которых пытаются отыскать их родные.
При этом журналистка уверена, что Украина сможет выстоять и победить российскую агрессию.
«Мы победим зло», — сказала она.
В комментариях поклонники разделили чувства знаменитости. Они пишут, что тоже чувствуют невыносимую боль, глядя на страдания маленьких украинцев.
«Боль за детей».
«Мы выстоим, и наши дети больше никогда не будут плакать».
«Чужих детей не бывает».
«Мы обязательно победим, но дети остались без родителей навсегда», — пишут фолловеры Осадчей.
Ранее Осадчая прокомментировала слова своего мужа о желании усыновить ребенка.
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