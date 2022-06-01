Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Кати Осадчей.

Телеведущая и журналистка Катя Осадчая рассказала, из-за чего она часто плачет. Известной украинке болит то, что полномасштабная война РФ против Украины принесла много боли и страданий украинским детям. Кто-то остался без родителей, кого-то оккупанты незаконно вывезли на территорию РФ.

«Их просто, как вещи, присвоили себе орки», — пишет телеведущая.

Осадчая также оплакивает маленьких украинцев, которые погибли от рук российских оккупантов.

«Это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости», — рассказала ведущая о том, что чувствует.

Также Осадчая призналась, что ей ужасы войны, а также люди и дети, которых пытаются отыскать их родные.

При этом журналистка уверена, что Украина сможет выстоять и победить российскую агрессию.

«Мы победим зло», — сказала она.

В комментариях поклонники разделили чувства знаменитости. Они пишут, что тоже чувствуют невыносимую боль, глядя на страдания маленьких украинцев.

«Боль за детей». «Мы выстоим, и наши дети больше никогда не будут плакать». «Чужих детей не бывает». «Мы обязательно победим, но дети остались без родителей навсегда», — пишут фолловеры Осадчей.

Ранее Осадчая прокомментировала слова своего мужа о желании усыновить ребенка.