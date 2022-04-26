Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».

Телеведущая и журналистка Катя Осадчая заявила, что усыновление – это очень ответственный шаг. Она считает, что это более ответственно, чем рождение ребенка. По ее словам, нужно погрузиться в тему усыновления, прежде чем взять приемного ребенка в семью: работать с психологом, общаться с семьями, которые имеют соответствующий опыт.

«Я за то, чтобы перед усыновлением пара проверила себя на стойкость, эмоциональный и моральный аспект», — сказала знаменитость.

Осадчая заявила, что они с супругом вернуться к разговорам об усыновлении ребенка после окончания войны в Украине.

«В ближайшее время я планирую начать делиться информацией, которую буду находить, чтобы эта процедура в стране была по настоящему зову сердца. Чтобы люди были ответственными и потом не возвращали детей в детские дома», — сказала Осадчая.

Стоит добавить, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Осадчая запустила Telegram-канал «Знайти своїх» — знаменитость активно помогает украинцам отыскать своих родных и близких, которые пропали во время войны.

К слову, ранее Осадчая озвучила список артистов украинского происхождения, которые молчат о кровавой войне в Украине. Эти знаменитости заняли молчаливую позицию и тем самым поддерживают действия диктатора РФ Владимира Путина и его военных. Телеведущая предложила лишить этих звезд украинского гражданства.