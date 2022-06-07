В интервью изданию «КП в Украине» телеведущая высказалась об украинских певицах, которые не осудили вторжении российской армии в нашу страну, информирует «НБН».

Осадчая заявила, что артистка Таисия Повалий отличилась предательством «самого высокого качества». Телеведущая призналась, что она не писала певице, поскольку считает это бесполезным занятием, учитывая ее выступление 9 мая в Кремле.

«Все. Отдавайте паспорта!» — заявила Осадчая, подчеркнув, что люди, которые не поддерживают свой народ, сделали свой выбор и не могут быть гражданами Украины.

Также телеведущая высказалась об Ани Лорак. Она предположила, что гастролерша РФ не высказывается о войне из-за ее коллеги, российского артиста Филиппа Киркорова. Осадчая полагает, что поп-король РФ призвал украинскую певицу подумать о своей карьере.

По словам телеведущей, она отписалась от звезд-предателей и посоветовала не призывать их нарушить молчание и не вспоминать о них.

Отметим, что Ани Лорак анонсировала тур на осень. Артистка намерена продолжать выступать в этом году и уже запланировала восемь концертов в нескольких странах.