Об этом пишет «НБН» ссылаясь на novyny.live.



Как оказалось, в новом сезоне режиссеры ввели в сериал новую героиню — Петру. Новая героиня оказалась девушкой из Украины и сценаристы решили изобразить ей «модницей», явно без чувства вкуса и… воровкой.



С Петрой главная героиня сериала Эмили Купер знакомится на курсах французского языка. Украинку решили показать в образе девушки-блондинки, со странным мэйкапом, накрученными локонами, тяжелыми украшениями. По характеру девушка очень эмоциональная и дерзкая. Более того, по сюжету сериала Петра учит главную героиню воровать одежду.



Такое изображение украинки вызвало возмущения среди зрителей. Украинцы оставили немало негативных комментариев к сериалу:



Я не знаю, этого ли добивались режиссеры, но девушка из Киева получилась неприятной воровкой. И, почему-то, всё время акцент на том, что она из украинской столицы.

Странно, что «Эмили в Париже» смог стать ещё хуже… Хотя, казалось бы, дно ещё не пробито.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix запустил локализацию в Украине.