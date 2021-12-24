Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Не секрет, что период новогодних корпоративов является самым «урожайным» для звезд украинского шоу-бизнеса. Поэтому многие из них не упускают возможности заработать солидный гонорар в новогоднюю ночь.

Свой гонорар в новогоднюю ночь рассекретила экс-солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха. По словам певицы, для нее не является проблемой выступление на сцене 31 декабря.

«Для меня нет никакой сложности в том, чтобы выступать на сцене 31 декабря. Даже несмотря на то, что это такой семейный праздник, я всегда это понимала», — сказала певица.

При этом знаменитость подчеркнула, что она не любит говорить о гонорарах.

«Это не творческое дело – говорить о суммах», — сказала Виктория.

Однако сумму своего гонорара за выступление в новогоднюю ночь, певица все-таки рассекретила.

«Это точно не менее 10 тыс. долларов», — сказала звезда украинского шоу-бизнеса.

Ранее мы писали: сколько стоят выступления украинских звезд в новогоднюю ночь?