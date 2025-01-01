В среду, 1 января, день ангела у Эмилии, Богдана, Александра, Василия, Якова, Петра, Вячеслава, Николая, Григория, Ивана и Михаила. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих чудесных имен, информирует издание «НБН».

В этот день православные украинцы чтят память святого Василия, считается, что он помогает обрести душевный покой. 1 января верующие обращаются к нему с просьбами защитить от бед, болезней и злых людей.

Наши предки верили, что сегодня первым порог дома должен переступить мужчина, желательно светловолосый – тогда весь год в доме будет счастье и успех. Также в свою обитель нужно пустить посевальщиков: через некоторое время зерно нужно собрать и отдать курам, а горох сохранить до весны.

В первый день нового года принято загадывать желания, считается, что все они обязательно сбудутся.

В то же время 1 января, чтобы не навлечь на себя беду, запрещено: венчаться, брать и давать в долг деньги, охотиться, резать скот, переедать, злоупотреблять алкоголем, делать уборку, выбрасывать мусор, вспоминать старые обиды, ссориться, желать зла и думать о плохом.

Ранее мы рассказывали, кто празднует именины 31 декабря.