Во вторник, 31 декабря, день ангела у Мелании, Петра и Михаила. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает об их характере и значении:

Мелания (с греческого «темная», «черная») – мудрая, эмоциональная женщина, которая очень тонко чувствует настроение других людей, что делает ее прекрасным другом. Умеет стоять на своем, с достоинством преодолевать трудности на жизненном пути.

Благодаря стратегическому мышлению и аналитическому уму на работе становится лидером. В отношениях обладательница этого имени заботливая, верная, поддержит возлюбленного в любых обстоятельствах.

Петр (с древнегреческого «камень», «скала») – независимый, гордый, прямолинейный, напористый, решительный, большой идеалист, который почти никогда не смиряется с неудачами в жизни.

В работе он ищет общественного признания, ему важно показать себя, достигает больших успехов благодаря ораторским способностям и умению убеждать. Долго решается вступить в брак, а если создаст семью – останется преданным жене на всю жизнь.

Михаил (с древнееврейского «кто как Бог?») – сильный, независимый, решительный, прирожденный лидер, который мотивирует и вдохновляет других. В работе он настойчивый и ответственный.

Этот мужчина доказывает свою любовь не словом, а делом, окружив любимую заботой и вниманием.

В этот день запрещено выносить мусор, брать или давать взаймы деньги, обижаться на близких, оскорблять животных, садиться за стол в грязной или черной одежде, ссориться и сквернословить. Также сегодня нельзя отказывать щедривникам – рискуете отвадить от дома благополучие.

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