Коваленко, проанализировав применение ВС РФ ракет в течение 2024 года, посоветовал украинцам готовиться к неприятностям под куранты, информирует издание «НБН».

Аналитик напомнил, что страна-агрессор ежемесячно выпускает около 60 крылатых ракет Х-101, 30 крылатых ракет «Калибр», 1-2 аэробаллистические ракеты «Кинжал» в неделю, 1-2 ракеты «Искандер» ежесуточно.

Однако этого объема оккупантам не хватает, чтобы регулярно устраивать масштабные обстрелы Украины, поэтому Москва попросила баллистические ракеты у Пхеньяна. С ноября примерно каждые полторы-две недели ВС РФ били ракетами по нашей стране.

Эксперт считает, что захватчики могут осуществить массированную атаку на Украину в новогоднюю ночь, как это было на Рождество. У врага было время до 31 декабря на обновление боекомплекта.

Он обратил внимание на то, что в основном единичные удары армии Путина имеют успех, если наносятся по регионам, где нет ЗРК Patriot – Сумщине, Харьковщине и Запорожью. При этом, где есть эшелонированная противовоздушная оборона, например, такая как на Киевщине, результативность обстрелов россиян ниже.

Как сообщалось, аналитики показали, сколько территории Украины российские оккупанты захватили в течение 2024 года.