Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Телепрограмма».

Популярная артистка Вера Брежнева нечасто публикует в социальных сетях фото с мужем, композитором Константином Меладзе. Однако иногда она делится со своими поклонниками фотографиями, на которых она запечатлена вместе с супругом.

В понедельник, 27 декабря звездная пара отправилась на концерт в Московскую консерваторию. Здесь возлюбленные наслаждались живой музыкой. Вера и Константин даже сделали совместное селфи, которое певица опубликовал в stories Instagram. На фото певица позирует в черном костюме, с распущенными волосами и без макияжа.

«Идеальный предпраздничный вечер. Подарок моему музыканту», — подписала кадры певица.

Фото — Инстаграм

Поклонники певицы в восторге от семейных фото Брежневой и Меладзе. На страницах фан-аккаунтов поклонники пишут, что пара выглядит очень счастливо.

«Выглядите превосходно». «Сколько счастья на этом фото». «Как же редко мы видим вас вместе», — пишут фанаты.

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