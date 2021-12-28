Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Телепрограмма».
Популярная артистка Вера Брежнева нечасто публикует в социальных сетях фото с мужем, композитором Константином Меладзе. Однако иногда она делится со своими поклонниками фотографиями, на которых она запечатлена вместе с супругом.
В понедельник, 27 декабря звездная пара отправилась на концерт в Московскую консерваторию. Здесь возлюбленные наслаждались живой музыкой. Вера и Константин даже сделали совместное селфи, которое певица опубликовал в stories Instagram. На фото певица позирует в черном костюме, с распущенными волосами и без макияжа.
«Идеальный предпраздничный вечер. Подарок моему музыканту», — подписала кадры певица.
Поклонники певицы в восторге от семейных фото Брежневой и Меладзе. На страницах фан-аккаунтов поклонники пишут, что пара выглядит очень счастливо.
«Выглядите превосходно».
«Сколько счастья на этом фото».
«Как же редко мы видим вас вместе», — пишут фанаты.
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