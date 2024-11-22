Брежнева в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай впервые упомянула о новом романе и высказалась о разводе с Меладзе. 42-летняя артистка рассказала, что после разрыва отношений с продюсером у нее был сложный этап, информирует издание «НБН».

Певица со слезами призналась, что после расставания с мужем ей казалось, что она больше никому не нужна, что она старовата для отношений и больше никого не встретит, не сможет влюбиться. Однако, развод не стал концом жизни.

Звезда сообщила, что, несмотря на все страхи, она снова испытала романтические чувства. По ее словам, при этом она не спешит снова выходить замуж, так как, чтобы узаконить отношения, нужно хорошо узнать друг друга.

Певица добавила, что сейчас для нее является ценностью не вступление в брак, а крутые отношения.

Ранее блогер Богдан Беспалов показал фотографии артистки с ее новым бойфрендом и рассказал, что известно об избраннике знаменитости.