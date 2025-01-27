Приходько в интервью YouTube-каналу «Люкс ФМ» вспомнила о работе с Константином Меладзе. По ее словам, от сотрудничества с бывшим продюсером остались неприятные впечатления, информирует издание «НБН».

Артистка рассказала, что в последний раз виделась с композитором на Национальном отборе на «Евровидение-2016», тогда он был в жюри. Звезда отметила, что осталась недовольна своим номером, поскольку не смогла раскрыться на сцене из-за присутствия бывшего продюсера.

Певица объяснила, что ее возмущало то, как Меладзе вел себя на людях. Поведение продюсера на публике и вне камер – «это два разных человека». Приходько уточнила, что окружающие влюбляются в композитора, когда он «кроткий мишка» и думают о том, какой он классный, хотя это не так.

Артистка добавила, что Меладзе – просто умный человек, который знает где и как себя вести. На самом деле он совершенно не уважает других, люди для него являются очередным проектом, рабочим материалом, поэтому продюсеру легко с ними попрощаться без сожаления.

Ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» Алена Винницкая вспомнила, как Меладзе мстил ей за желание строить сольную карьеру.