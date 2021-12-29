Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Регины Тодоренко.

Телеведущая, блогер и певица Регина Тодоренко опубликовала в Stories кадры, на которых она плачет. Девушка также показала свою маму, которая, сидя напротив ее, тоже плакала.

На кадрах Тодоренко не объясняет, что же случилось, а лишь прибавила интриги подписью:

«А вот и печальные новости».

Спустя некоторое время телеведущая объяснила, что же заставило их с мамой плакать. Выяснилось, что знаменитость после долгой разлуки встретилась с родителями, братом и его семьей. Они все вместе отправились отдыхать в ОАЭ, но отдых подходит к концу и теперь их снова ждет разлука, которая растянется на неопределенное время.

В своей публикации Регина пишет, что для нее встреча с самыми близкими людьми – это всегда фонтан радостных эмоций.

«Но когда очередная история заканчивается, становится очень грустно, потому, что мы не знаем, когда сможем увидеться снова», — пишет Регина.

Тодоренко призвала своих поклонников беречь своих самых родных людей и чаще им звонить.

В комментариях поклонники поддержали Тодоренко.

«Региночка, все будет хорошо». «Так трогательно», — пишут фанаты.

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко обеспокоила фанатов внешним видом.